Śmiertelny wypadek w Gniechowicach pod Wrocławiem. Zginęła jedna osoba, druga jest ciężko ranna

O tragedii na trasie z Gniechowic do Owsianki informują strażacy z KSRG Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniechowicach. Interweniowali na miejscu tragedii. Około godziny 4 nad ranem samochód osobowy uderzył tam w drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że jedna osoba zginęła na miejscu, a druga została ciężko ranna.

Pomocy udzielali na miejscu także strażacy z Kątów Wrocławskich, Zespół Ratownictwa Medycznego i Policja. Ustalane są przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku w Gniechowicach, dlaczego kierowca stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo.

Tutaj doszło dzisiaj (27.08) do wypadku na trasie Gniechowice - Owsianka, zobacz na mapie poniżej

Policja ostrzega, że przed nami ostatni tydzień wakacji. Uważajcie, by bezpiecznie dotrzeć do celu i wrócić do domu.