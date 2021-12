Rusza sezon narciarski na Dzikowcu! Będą zjazdy, imprezy i dobre jedzenie! A w najbliższym czasie dzień bałwana. SZCZEGÓŁY, CENY, ATRAKCJE! Adrianna Szurman

Na stok wyjechały ratraki i armatki śnieżne, restauracja czeka już tylko na piec do pizzy i jutro otwiera się dla gości, a załoga całego ośrodka narciarskiego na Dzikowcu jest już zwarta i gotowa do sezonu 2021/2022. Sprawdziliśmy, co się będzie tutaj działo w najbliższych dniach. Oto szczegóły.