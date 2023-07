Renault Clio 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 KM po liftingu. Pierwsze wrażenia z jazdy, spalanie, wyposażenie i ceny

Renault Clio E-Tech. Stylistyka i wnętrze

Pierwsze, co rzuca się w oczy to przede wszystkim niemal zupełnie nowe światła przednie z charakterystycznym wzorem w dolnej części, który schodzi nisko na zderzak. Wcześniej charakterystycznym elementem LED był „kij hokejowy”, który podkreślał główne lampy, ale po debiucie m.in. Megane E-Tech oraz takich nowościach, jak Austral czy Rafale, sygnatura świetlna Renault uległa znacznej zmianie. Trzeba także pamiętać, że Clio jest jednym z najchętniej wybieranych aut z segmentu B (czwarte miejsce z 6,6% udziału w rynku), więc producent, trochę na wzór Volkswagena, nie chciał wprowadzać rewolucji, gdyż nie ma sensu eksperymentować. To w sumie dobre posunięcie, bowiem zaczerpnięto wszystko, co najlepsze z dotychczas oferowanej generacji, dodając wiele ciekawych i nowoczesnych smaczków. Tylne światła są typowe dla Clio i nie uległy drastycznej zmianie, ale wydają się nieco bardziej dynamicznego stylu. Klamka tylnych drzwi jest oczywiście schowana w słupku C. Podobny zabieg znajdziemy również we wspomnianym Megane E-Tech.

Renault Clio E-Tech. Silnik, spalanie i wrażenia z jazdy

Do napędu Clio w odmianie E-Tech Full Hybrid służy układ o mocy systemowej 145 KM. Zważywszy na fakt, że mamy do czynienia z samochodem segmentu B i napędem częściowo elektrycznym, dostajemy do dyspozycji zaskakująco dynamiczny i sprawny samochód, którego żywiołem jest miasto. Podstawą jest tutaj wolnossący silnik czterocylindrowy 1.6 o mocy 94 KM z momentem obrotowym 148 Nm. Już sam silnik spalinowy jest wystarczający do tego typu auta, a tutaj wspierają go dwa silniki elektryczne: jeden o mocy 49 KM z momentem obrotowym 205 Nm oraz drugi, generujący dodatkowe 20 KM oraz 50 Nm. Za magazyn energii odpowiada pakiet akumulatorów o pojemności 1,2 kWh. Nie jest to wiele, ale w hybrydzie równoległej jest to dość standardowa pojemność, która wystarczy na pokonanie niewielkiego odcinka bezemisyjnie. Najważniejsze jest jednak, aby auto sprawnie ruszało spod świateł, było w stanie bez udziału napędu spalinowego poruszać się w korkach czy w innych sytuacjach przy niewielkiej prędkości. Jak to się spisuje w praktyce?

Już dotychczasowy napęd serwowany w Clio był bardzo zadowalający, a tutaj producentowi udało się doszlifować sprawdzoną już koncepcję. Według danych producenta hybrydowe Clio jest w stanie rozpędzić się od 0 do 100 km/h w czasie 9,3 sekundy, co jest wynikiem przyzwoitym. Subiektywne odczucie jest jednak o wiele lepsze, bowiem auto przy prędkościach miejskich tj. do 50-60 km/h jest zaskakująco żwawe i zwinne. Niemal każde ruszanie spod świateł, przy zbyt mocnym wciśnięciu pedału przyspieszenia, kończyło się minimalną utratą przyczepności, ale gdy tylko trakcja na to pozwalała, rozpędzanie się do przepisowych, miejskich prędkości było bardzo sprawne i dawało sporo frajdy. Przy wyższych prędkościach również jest bardzo pozytywnie, bowiem osiągnięcie 120-140 km/h nie sprawia francuskiemu przedstawicielowi segmentu B żadnych trudności. Wyprzedzanie jest sprawne i bezproblemowe. Co ciekawe, przy tych prędkościach poziom hałasu wewnątrz jest na bardzo akceptowalnym poziomie. Kolejny plus na konto Clio. A jak ze spalaniem?