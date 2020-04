Radzimy, co włożyć do koszyczka wielkanocnego i jak go samemu poświęcić

Profesor: Wyjście do kościoła to dla starszych pewna śmierć

ŚWIĘCENIE POKARMÓW W KOŚCIELE ODWOŁANE

- W Wielką Sobotę nie będzie zorganizowane święcenie pokarmów, ale to okazja, by wrócić do starożytnej tradycji wzajemnego błogosławienia siebie w domach. Niech rodzice uczynią znak krzyża na czołach dzieci, niech ten sam gest uczynią wobec siebie małżonkowie. W Niedzielę Wielkanocną zaś proszę przed śniadaniem pomódlcie się, błogosławiąc pokarmy, które znajdą się na waszym stole. - apeluje do wiernych arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W WIELKANOC

Modlitwa przygotowana przez wrocławską kurię

Błogosławieństwa pokarmów dokonuje w domu ojciec, matka lub ktoś z członków rodziny przed porannym wspólnym

posiłkiem w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:_Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

_Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Mt 6, 25a, 32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co

będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.