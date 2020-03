Piszcie do nas "Listy z domów". O tym, co robicie, za czym tęsknicie, co was cieszy, co was złości... Czekamy!

Przeważnie jest odwrotnie – tęsknimy za domem i piszemy listy do tych, co zostali w domu, do najbliższych, bo jesteśmy gdzieś daleko, w podróży… Dziś sytuacja jest wyjątkowa, inna. Dotychczas niespotykana. Dziś jest sytuacja, która nas zaskoczyła, niektórych przeraża, innym nie przeszkadza – bo mogą siedzieć w domach.

Chcemy Was prosić, żebyście opisali nam swój dzień, swój tydzień: co robicie w domach wiosną 2020 roku.

Opiszcie nam swoje odczucia, to, czego się boicie, co was cieszy, czy jesteście niepewni jutra, jakie snujecie plany na przyszłość („a jak to się skończy, to ….”).

Napiszcie nam o swoich relacjach z najbliższymi: rodzicami, dziećmi, żonami, mężami – z którymi nie zdarzało się – chyba, że na wakacjach – być razem, 24 godziny na dobę, w jednym domu, tak długo.