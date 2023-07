Poważny wypadek w Miliczu. Na nowej, jeszcze oficjalnie nieotwartej drodze, zderzyły się dwa samochody

Mała obwodnica Milicza to ponad dwa kilometry nowej drogi łączącej drogę krajową nr 15 Wrocław-Jarocin z drogą wojewódzką, która komunikuje Milicz z Sułowem, Trzebnicą i Wrocławiem. To także największa inwestycja drogowa w Miliczu od co najmniej 10 lat. Oficjalnego otwarcia jeszcze nie było. Były za to wypadki.

Dzisiaj, 18 lipca doszło do kolejnej już kraksy na nowym skrzyżowaniu. To w dużej mierze nadmierna prędkość, brak uwagi oraz jeżdżenie na pamięć sprawiają, że dochodzi tu do niebezpiecznych zdarzeń. Kilka dni temu po otwarciu al. Niepodległości nastąpiła zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Obecnie drogą z pierwszeństwem jest mała obwodnica Milicza, al. Niepodległości. Ulica Grzybowa, która dotąd była jedyną drogą w tym rejonie, jest drogą podporządkowana.

Podczas dzisiejszego wypadku ucierpiała kobieta, która została zabrana do szpitala.