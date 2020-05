Posprzątali Odrę z kajaków. Zebrali 15 worków pływających śmieci [ZDJĘCIA]

Wrocław. Mężczyzna będzie zamknięty całą noc w małej, ciasnej klatce. Po co?

Opiekun niedźwiedzi we wrocławskim zoo dobrowolnie zamknie się na noc, z 9 na 10 maja, w małej klatce. To międzynarodowe wyzwanie, które zainicjowała fundacja Free the Bears z okazji Międzynarodowego Dnia Niedźwidzia, które wypada 10 maja. Jego celem jest przypomnienie o losie zw...