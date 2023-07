Płoną lasy pod Wałbrzychem, wśród pożarów podpalenie. Co z zagrożeniem pożarowym na Dolnym Śląsku?

Płonął las na Lesistej Wielkiej i Mniszku. Jeden z pożarów pod lupą śledczych

- Po godzinie 13 po raz kolejny zostaliśmy zadysponowani do pożaru na Górze Mniszek. Pożar kolejny raz znajdował się w miejscu trudno dostępnym o dużym przewyższeniu aby móc skutecznie go ugasić na miejscu potrzebne były liczne siły i środki - relacjonowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gorc.

Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że działania śledczych zmierzają do ustalenia sprawcy podpalenia. Za zniszczenie lasu, czyli mienia gminnego grozi mu wyrok pozbawienia wolności do 5 lat.

Zagrożenie pożarowe w regionie wałbrzyskim i na Dolnym Śląsku

Pożary lasów w terenie górskim jak w powyższych przypadkach wymagają od strażaków specjalnych umiejętności oraz sprzętu. W okolicach Wałbrzycha nie należą do rzadkości. Zgodnie z danymi Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu od stycznia do lipca 2023 roku na terenie Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego strażacy 55 razy wyjeżdżali do pożarów ściółki oraz płonącej trawy. Kilkanaście z tych pożarów dotyczyło poszycia leśnego.

Mapa zagrożenia pożarowego lasu na terenie Polski wskazuje, iż obecnie na terenie Dolnego Śląska zagrożenie pożarem lasów jest małe.