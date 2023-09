PKP wyprzedaje mieszkania na Dolnym Śląsku. Niektóre można kupić za bezcen!

Według wyników wyszukiwania, ceny nieruchomości sprzedawanych przez PKP w Polsce są bardzo zróżnicowane i zależą od lokalizacji, metrażu i stanu technicznego lokali. W ofercie PKP znajdują się zarówno tanie mieszkania w małych miejscowościach, jak i droższe lokale w dużych miastach. W województwie dolnośląskim PKP oferuje około 100 mieszkań na sprzedaż, z czego najwięcej we Wrocławiu. Ceny wywoławcze mieszkań w naszym województwie wahają się od 17 tys. zł za 23-metrowe mieszkanie w Czerwonce na Mazurach do 475 tys. zł za 71-metrowe mieszkanie we Wrocławiu. Pod każdym zdjęciem podajemy lokalizację, cenę i link do oferty. Zobaczcie