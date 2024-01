Pierwszy w Polsce elektryczny ambulans w Szpitalu w Złotoryi

- Szpitalny ambulans musi zapewnić bezpieczny i szybki transport pacjentów pomiędzy placówkami, np. do szpitala o wyższym stopniu referencyjności, a także do i z miejsca zamieszkania, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia. Dzięki nowoczesnemu pojazdowi złotoryjskiego szpitala transport będzie odbywał się w komfortowych warunkach, w asyście ratowników medycznych naszego szpitala, zgodnie z najwyższymi standardami opieki. Specjalistyczne wyposażenie zapewni również niezbędną pomoc m.in. w nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta – mówi Maciej Leszkowicz, Prezes Szpitala Powiatowego w Złotoryi.

Pierwsza karetka elektryczna w szpitalu

Nowy pojazd złotoryjskiego szpitala jest pierwszym w Polsce w pełni elektrycznym ambulansem, który znajduje się na wyposażeniu placówki szpitalnej. Posiada silnik elektryczny o mocy 85kW, co zapewnia ok. 300 km nieprzerwanej jazdy. Dzięki zainstalowaniu dwóch jednostek sterujących zasilanie wyposażenia jest oddzielone od zasilania pojazdu. W ten sposób dostępność urządzeń medycznych jest niezależna od akumulatora karetki. Użytkowanie takiej karetki jest również bardziej ekonomiczne w porównaniu do ambulansu spalinowego – koszt ładowania jest niższy niż średni koszt tankowania takiego pojazdu na stacji benzynowej.