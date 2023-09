14,5 mln zł dla Szpitala Latawiec w Świdnicy z rządowego dofinansowania. Pieniądze pomogą ratować życie mieszkańców regionu na SOR

Pieniądze, które przyznano świdnickiemu Latawcowi pochodzą z konkursy Ministerstwa Zdrowia. Świdnicki Latawiec to jedyny szpital w regionie wałbrzyskim, który je otrzymał. Jak zaznacza minister Michał Dworczyk, Latawiec otrzymał pieniądze na modernizację, zakup sprzętu i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

- Ale to co jest najważniejsze, to fakt że pacjenci będą mieli skrócony czas oczekiwania i szybciej otrzymają pomoc. Za te pieniądze zostanie kupiony m.in. tomograf, ale i sprzęt do reanimacji niemowląt z czego się szczególnie cieszę.