Otwarcie hotelu Mercure w Szklarskiej Porębie. Nowe wyjątkowe miejsce w Karkonoszach

Wczoraj w Szklarskiej Porębie odbyło się oficjalne otwarcie hotelu Mercure. Jest to nowy obiekt hotelowy na terenie miasta położony blisko centrum i wyciągu na Szrenicę. Dogodna lokalizacja i wiele atrakcji w pobliżu to z pewnością atuty tego miejsca.

Dogodna lokalizacja obiektu blisko wyciągów narciarskich i głównych ulic Szklarskiej Poręby będzie sprzyjać udanemu wypoczynkowi gości hotelowych. Bliskość natury i gór to plusy tego miejsca. Karkonoski folklor i historia regionu to siła, która daje napęd do działania: