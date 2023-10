Opel Mokka 1.2 Turbo 100 KM vs Jeep Avenger 1.2 GSE T3 100 KM. Bratobójczy pojedynek?

Opel Mokka vs Jeep Avenger. Nadwozie i wnętrze

Tworzenie różnych modeli, które bazują na tych samych rozwiązaniach technicznych nie jest żadną nowością. Wielu producentów od lat stosuje tę metodę i w bardzo wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z ciekawymi i zaskakująco różnymi autami. Podobnie jest z Oplem Mokka i Jeepem Avengerem. Ten sam silnik, ta sama baza, ale zupełnie inna charakterystyka. Poznajmy bliżej oba samochody. Archiwum

Niemiecka propozycja diametralnie różni się od amerykańskiego konkurenta. Oczywiście „amerykański” to określenie trochę na wyrost, bowiem auto zostało zaprojektowane w Europie z myślą właśnie o rynku Starego Kontynentu. Tak czy inaczej Opel Mokka stawia zdecydowanie na nowoczesny, stylowy wygląd, który ma prezentować się modnie i miejsko. Oczywiście, pierwszą częścią, którą zauważamy, jest panel Opel Vizor nadający samochodowi niepowtarzalny charakter. Z tyłu pojazdu zastosowano wąskie, wyraziste klosze lamp, które przypominają nieco te znane z wcześniejszych modeli Opla. Linia boczna jest niezwykle interesująca, obfitująca w liczne wyraziste wstawki z tworzywa sztucznego, które nadają samochodowi odrobiny surowego, terenowego wyglądu, zachowując jednocześnie sportowy charakter. Zwarta sylwetka i krótkie zwisy nadają crossoverowi Opla dynamiczny wygląd. Nawet w standardowej konfiguracji, z białym lakierem, czarnym dachem i czerwonymi akcentami, mała Mokka prezentuje się znakomicie.

Wnętrze również jest całkiem ładne, nowoczesne, odważne, ale nie przesadzone. Projektanci zdołali połączyć nowoczesność i atrakcyjność z wygodną ergonomią. Duże i czytelne ekrany ułatwiają obsługę, zmiana podstawowych funkcji klimatyzacji czy nawiewów jest intuicyjna i szybka dzięki przyciskom i pokrętłom. W wielu wersjach obecne są liczne dodatki imitujące włókno węglowe, chociaż można też zauważyć nieco zbyt dużą ilość połyskującego plastiku. Jeśli chodzi o funkcjonalność i przestrzeń, to również nie ma powodów do narzekań. Bagażnik w standardowej konfiguracji oferuje pojemność 350 litrów, a po złożeniu oparć kanapy przestrzeń wzrasta do imponujących 1105 litrów. A jak prezentuje się bliski kuzyn Mokki – Avenger?

Nowy Jeep Avenger prezentuje się niezwykle atrakcyjnie, a jego kompaktowe nadwozie zachowuje doskonałe proporcje. Krótkie zwisy, właściwa wysokość nadwozia nad ziemią (200 mm) oraz mocno podkreślone nadkola nadają mu muskularnego, dynamicznego charakteru, co jest typowe dla marki Jeep i w porównaniu do Mokki, tutaj mamy zdecydowanie surowszy charakter. Siedmiożebrowy grill, podwójne klosze lamp osadzone w matowej ramce, detale z tworzywa sztucznego oraz nadkola o kształcie trapezu to kolejne elementy, które dodają uroku temu modelowi i tworzą efektowny wygląd kompaktowej terenówki. A co znajdziemy we wnętrzu?

Wnętrze Avengera zostało sprytnie zaprojektowane, łącząc najlepsze elementy projektów Compassa i Wranglera. Prosta, minimalistyczna konsola z przyciskami do sterowania głównymi funkcjami oraz duże ekrany - główny i wirtualne zegary - są intuicyjne i przyjazne w obsłudze. W bazowej wersji wirtualne zegary prezentują się na 7-calowym wyświetlaczu, jednak w pozostałych wariantach rozmiar ekranu przekracza 10 cali. Wnętrze Avengera obfituje również w liczne schowki. W przypadku wersji elektrycznej dostępna jest duża przestrzeń w centralnej części kabiny. Niestety w wersji z silnikiem benzynowym większość tego miejsca zajmuje skrzynia biegów. Niemniej jednak schowek na smartfona (z funkcją ładowania indukcyjnego) jest wyjątkowo pojemny i głęboki. Pojemność bagażnika wynosi 380 litrów. Podłogę można ułożyć w dwóch poziomach - wyższym, poświęcając część przestrzeni bagażnika, uzyskujemy płaską powierzchnię po złożeniu oparć, lub niższym, aby pomieścić więcej bagażu wraz z kompletem pasażerów. Maksymalna pojemność bagażnika to 1275 litrów.