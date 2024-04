Okazje na rynku nieruchomości! Majowe licytacje komornicze lokali mieszkalnych na Dolnym Śląsku. Te domy i mieszkania idą pod młotek

Lokalizacja: ul. Storczykowa Suma oszacowania: 1 996 000,00 zł Cena wywołania: 1 497 000,00 zł Data licytacji: 27.05.2024 Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym usytuowana na zagospodarowanym osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Storczykowej we Wrocławiu. Działka o pow. 666 mkw, to teren płaski, w kształcie zbliżonym do prostokąta, regularna, ogrodzona. Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną, o nawierzchni z kostki betonowej typu puzzle. Na terenie działki, w jej środkowej części, posadowiony jest budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, z dachem wielospadowym krytym dachówką. Teren nieruchomości jest zagospodarowany z urządzonymi ciągami pieszo jezdnymi. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku w dniu oględzin uznano za bardzo dobry. Nieruchomość uzbrojona jest w sieci infrastruktury technicznej obejmujące sieć energetyczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Pomieszczenia znajdujące się na parterze to wiatrołap, hall, wc, spiżarnia, kuchnia, jadalnia, pokój dzienny. Łączna powierzchnia tej kondygnacji to 130,16 mkw. Na piętrze znajduje się przedpokój, 4 pokoje, łazienka, pralnia i garderoba. Łączna powierzchnia piętra to 144,7 mkw. W podpiwniczeniu znajduje się garaż, korytarz, kotłownia oraz pomieszczenie nieużytkowe ( o pow. 63,79 mkw).

