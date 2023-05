Odcinkowy pomiar prędkości. Wkrótce zacznie działać w tych miejscach! Lista lokalizacji

"Urządzenia przeszły pozytywnie proces legalizacji. Jesteśmy na ostatnim etapie związanym z odbiorami urządzeń od wykonawcy. Musimy zweryfikować, czy w sposób prawidłowy urządzenia zostały zamontowane, zgodnie z naszymi wytycznymi. Po zakończeniu odbiorów, urządzenia zostaną przełączone w tryb testowy. Będziemy sprawdzać, czy w sposób prawidłowy pracują i przesyłają dane do centrali CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - PAP)" - podkreśliła.

"Pierwsza bramownica znajduje się na wysokości miejscowości Promna-Kolonia, natomiast druga w okolicach miejscowości Nowy Gózd. Monitorowane są wszystkie pasy ruchu w obu kierunkach na długości około 14 kilometrów" - podała. Dodała przy tym, że na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h.

Rzeczniczka GITD wyjaśniła, że jest to pierwszy odcinkowy pomiar prędkości z 39 urządzeń, które w tym roku zostaną zamontowane na polskich drogach, w ramach projektu rozbudowy systemu fotoradarowego realizowanego przez CANARD. "Wykonawca przygotowuje się już do montażu urządzeń na kolejnym odcinku. Będzie to autostrada A4 pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie, a Kostomłoty" - przekazała.

Przypomniała, że 39 nowych urządzeń obejmie łącznie ok. 200 kilometrów dróg. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu, CANARD będzie dysponował 73 tego rodzaju urządzeniami, a z ich wykorzystaniem kontrolowanych będzie łącznie ok. 400 kilometrów dróg.