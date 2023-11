Nowy podatek dla właścicieli samochodów. Co zrobią kierowcy?

Już pod koniec 2024 roku kierowcy aut spalinowych będą zobowiązani do uiszczenia jednorazowych opłat zależnych od normy Euro ich pojazdu – im starsza, tym wyższy koszt. Zwolnione mają być jedynie samochody wojskowe oraz zabytkowe.

Niedotrzymane obietnice? Krajowy Plan Odbudowy

W ubiegłym roku polski rząd zapewniał kierowców, że żadna nowa forma opłat nie zostanie nałożona, jednak zaprzecza temu podpisana 25 listopada 2022 roku ustawa podatkowa. Kamienie milowe w zakresie działań ekologicznych obejmują nie tylko wprowadzenie niskoemisyjnego transportu publicznego czy przebudowę infrastruktury drogowej, ale także objęcie pojazdów spalinowych podatkiem. Jak dotąd jego wysokość nie została oficjalnie przedstawiona, jednak w ślad ustaleń wiadomo, że stanowić o tym będzie stopień emisji CO2 (dwutlenku węgla) oraz NOx (tlenków azotu). W pozostałych państwach członkowskich objętych podatkiem koszt ten wynosi minimum kilkaset złotych, a zdarza się, że przekracza tysiąc. Przykładowo, w Niemczech opłatę należy odprowadzać co roku, a dla przeciętnego 10-letniego diesla, którego wartość CO2 to ok. 130g/km, wynosi ona ponad 180 euro.