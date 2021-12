Mistrz kierownicy wiezie choinkę przez Wałbrzych! Nie jest ważne jak, grunt to dostarczyć drzewko do domu! [ZDJĘCIA] Adrianna Szurman

Nie jedną, a jeśli dobrze policzyliśmy to co najmniej cztery choinki upchnął w bagażniku dzielny kierowca, który mknął dzisiaj przez Wałbrzych. I co z tego, że trochę wystają poza auto? I że nie można zamknąć drzwi, by nie uszkodzić czubków? Grunt to dowieźć świerki do miejsca przeznaczenia! Kierowca przemknął cichaczem od strony obwodnicy i byłego Tesco, a następnie pokonał rondo na budowie obwodnicy Wałbrzycha i ruszył w kierunku Piaskowej Góry. A Wy kupiliście już choinkę na święta?