Są zjawiskowe! Oto drewniane domy na sprzedaż w okolicy Wrocławia (ZDJĘCIA, CENY)

Dom wolnostojący Pęciszów. Cena: 490 000 zł Opis Na sprzedaż dom drewniany, wolnostojący znajdujące się we wsi Pęciszów, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie. Dom podmurowany, dwukondygnacyjny o powierzchni całkowitej 95 m2. Nieruchomość znajduje się na ogrodzonej działce w kształcie zbliżonej do prostokąta o rozmiarze około 600 m2. Działka w MPZP oznaczona jest jako UT – teren usług turystyki. W bliskim sąsiedztwie oferowanej nieruchomości znajdują budynki jednorodzinne. OPIS: Dom wybudowane na początku 2008 roku. W 2015 roku budynek przeszedł remont i został wykończony w podwyższonym standardzie. Znajduje się w nim ogrzewanie podłogowe, kominek, klimatyzacja, meble oraz sprzęt agd i rtv. W łazience wanna z hydromasażem. OPIS KONSTRUKCYJNY: Fundamenty – ściany fundamentowe z betonu B-15, ławy zbrojone Ściany nadziemia – drewniane z bali grubości 6,5 cm, wełna mineralna gr.15 cm Komin – murowany z cegły pełnej ceramicznej klasy 150 Ściany działowe – Parter (bale drewniane gr. 6,5 cm), Łazienki (bale drewniane gr. 6,5 cm, cegła 6 cm, tynk i płytki ceramiczne), Poddasze (ściana o pojedynczej konstrukcji nośnej z profili metalowych CW z pojedyńczą okładziną; bale drewniane gr. 6,5 cm) Stropy – nad parterem drewniany na belkach 6/18 cm, obity deskami. Dach – konstrukcja drewniana, jętkowa Pokrycie blachodachówka. Izolacja – przeciwwilgociowa, paraizolacyjna oraz termiczna i akustyczna (wełna mineralna). Okna - drewniane ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: Powierzchnia użytkowa budynku: 82,9 m2 Powierzchnia zabudowy budynku: 58,8 m2 Powierzchnia zabudowy tarasu: 32,4 m2 Kubatura: 290,48 m2 BUDYNEK NR1 – 4 pokoje Zestawienie pomieszczeń – parter: 1 Wiatrołap 2 Kuchnia 3 Salon z kominkiem z wyjściem na taras 4 Łazienka 5 Pomieszczenie gospodarcze 6 Taras Zestawienie pomieszczeń – poddasze: 1 Korytarz 2 Pokój 3 Pokój z wyjściem na balkon 4 Pokój 5 Łazienka Układ pomieszczeń funkcjonalny, rozkładowy. Działka ogrodzona, zagospodarowana z wieloletnimi nasadzeniami. Dojazd do nieruchomości oświetloną drogą asfaltową (własność gminy). Budynek wyposażony w następujące instalacje: · elektryczna · wodociągowa · kanalizacyjną z odprowadzeniem do przydomowej oczyszczalni ścieków · wentylacyjna grawitacyjna · ogrzewania – kominek w salonie Dodatkowo budynek posiada ogrzewanie podłogowe oraz klimatyzację. Oferowany budynek sąsiaduje z 3 innymi domami wybudowanymi w tej samej technologii znajdującymi się pierwotnie na jednej działce. Z powodu podziału działki wszystkie budynki dostępne są w pojedynczej sprzedaży. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych ofert. Istnieje możliwość dokupienia działki graniczącej z nieruchomością o powierzchni 1,23 ha. W MPZP działka oznaczona 2 RM,MN – teren zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej Cena powyższej działki wynosi 600 000 zł. LOKALIZACJA: Pęciszów – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Zawonia. Otoczona jest lasami. W odległości 16 km znajduje się Trzebnica. Dystans do granic Wrocławia wynosi 25 km. ZALETY: - wysoki standard wykończenia - nie wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych - zagospodarowany ogród - zielona okolica, cisza i spokój Link do oferty: https://www.otodom.pl/pl/oferta/dom-wolnostojacy-peciszow-ID4dOiB

otodom.pl