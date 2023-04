Lokatorzy z piekła rodem. Mieszkali, nie płacili, zniszczyli, a na koniec chcieli wyprzedać wyposażenie domu, które nie należało do nich

Wszystko zaczęło się pół roku temu, gdy właściciele domu pod Legnicą postanowili przenieść się do Hiszpanii i wynajęli swój dom sympatycznej rodzinie z dwójką dzieci i pieskiem. Nic nie zapowiadało takiego obrotu sprawy.

Po jakimś czasie właściciele domu zaczęli dostawać wezwania do zapłaty od operatorów dostarczających prąd gaz i inne media. Kontaktowali się z najemcami, ci uspokajali ich, że to tylko chwilowe kłopoty finansowe i należności zostaną uregulowane. Jednak długi rosły...

W tym domu mieszkali piekielni lokatorzy Anna Ickiewicz

Przyjaciele właścicieli domu zauważyli, że sprzed posesji znika drewniany taras. Jak ustalili został spalony, bo od posesji odłączono prąd i gaz. Najemcy jednak nie przejmowali się tym i nadal zamieszkiwali bez płacenia, rzeczoną nieruchomość.

Zaniepokojeni właściciele postanowili wrócić do Polski, aby sprawdzić co naprawdę się dzieje. Na miejscu zastali obraz jakiego nie spodziewali się w najgorszych koszmarach. Wszechobecny bród, biegające myszy, stłuczone okno, zniszczone meble i faktyczny brak tarasu. Przedstawili najemcom umowę wypowiedzenia najmu lokalu, którą podpisały obie strony. Dzień po tym jak najemcy mieli opuścić mieszkanie, właściciel wraz z asystą przyjechał odebrać klucze.