Limity wejść w Parku Narodowym Gór Stołowych. Sezon rusza 25-tego kwietnia Dawid Sarysz

Jak poinformowano na oficjalnym profilu Parku Narodowego Gór Stołowych na portalu społecznościowym zdecydowano o wprowadzeniu limitów wejść na Szczeliniec Wielki oraz do Błędnych Skał. Spowodowane jest to ogromną liczbą turystów w ubiegłym sezonie oraz spowodowanym przez to dyskomfortem parkujących i odwiedzającyh te piękne tereny powiatu kłodzkiego.