Krowa wpadła do studni, a jelonki do wykopu. Dolnośląscy strażacy w akcji - zobacz zdjęcia

Krowa wpadła do niewielkiej studni

Do zdarzenia doszło 4 lipca około godz. 18., pomocy ratowników potrzebowała krowa, która wpadła we wsi Siekierczyn koło Lubania do niewielkiej studni.

- Szybka i sprawna akcja JRG Lubań i OSP Siekierczyn zakończona sukcesem - relacjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

Ratownicy wyciągnęli pechową krasulę przy pomocy podnośnika.

Siekierczyn zapamięta to zdarzenie