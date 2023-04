Klienci ukradli taksówkę podczas kursu w Wałbrzychu! Byli kompletnie pijani

- Obaj podejrzani we wtorek po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty i zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie zastosowany został wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Za kradzież i krótkotrwałe użycie pojazdu oraz porzucenie go w stanie uszkodzonym, a 43-latek dodatkowo za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, mogą trawić za kraty więzienia na 8 lat - wylicza Świeży.