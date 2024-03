Jakie teraz występują pyłki we Wrocławiu? Sprawdź kalendarz pyleń 2024 Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Sprawdź prognozę pogody dla alergików. Co teraz pyli? W okresie pyleń alergicy muszą zwracać szczególną uwagę na prognozę pogody. Przedstawiamy również kalendarz pyleń. Jeśli nie pamiętasz, kiedy w powietrzu unoszą się pyłki, na które szczególnie musisz uważać, koniecznie go zobacz. Sprawdź, czy prognoza pogody w najbliższym czasie będzie Ci sprzyjać. Jaka jest przewidywana pogoda we Wrocławiu?