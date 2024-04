Opady deszczu we Wrocławiu. Ile go spadnie dzisiaj (30.04.2024) i w kolejnych 10 dniach? Redakcja Naszemiasto.pl

Dzisiaj we Wrocławiu nie powinien spaść deszcz. Ile dni nie będzie padać? Sprawdź w prognozie opadów na 10 dni. pexels.com/Rodrigo Souza

W poniedziałek we Wrocławiu można spodziewać się opadów deszczu. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu we Wrocławiu w najbliższych 10 dniach wynosi 39%. W które dni możemy spodziewać się deszczu? Najbardziej deszczowym dniem ma być poniedziałek 6.05.2024. Opady miejscami mogą sięgać 1,3 mm. Lepiej noś ze sobą parasol we Wrocławiu.