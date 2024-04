Pogoda na weekend dla Wrocławia - 03.05 - 05.05. Piątek, sobota, niedziela - sprawdź prognozę Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Weekendowa prognoza we Wrocławiu. Według zapowiedzi meteorologów temperatura ma wynieść od 10°C do 22°C. Czy będą opady? Czy będzie słonecznie? Przeczytasz w tym miejscu prognozę pogody na piątek (03.05.2024), sobotę (04.05) i niedzielę (05.05) dla Wrocławia. Dzięki naszej długoterminowej prognozie pogody lepiej zaplanujesz weekend we Wrocławiu.