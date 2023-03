Imponujące tunele S3 na Dolnym Śląsku! Kiedy będzie nam dane tamtędy pojechać? [ZDJĘCIA]

S3 na Dolnym Śląsku - kiedy będzie dane nam pojechać tymi imponującymi tunelami?

Na terenie Dolnego Śląska powstają obecnie dwa odcinki drogi ekspresowej S3 - od Bolkowa do Kamiennej Góry oraz od Kamiennej Góry do granicy państwa. To zdecydowanie jednej z najbardziej wymagających fragmentów, bowiem powstają w terenie górskim, dodatkowo koniecznie było wydrążenie tuneli w skałach. Te już teraz robią piorunujące wrażenie.

Fragment drogi z Bolkowa do Kamiennej Góry to dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstają tu również dwa dwunawowe tunele drogowe - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice, oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.