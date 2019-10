Miód jest znanym od pokoleń produktem stosowanym w okresie przeziębień. Większość źródeł naukowych oceniająca wpływ miodu na układ odpornościowy podaje, że skuteczna dzienna dawka miodu, spożywana przez 2-3 miesiące, mieści się w przedziale od 70 do 120 g (224-384 kcal). Zaobserwowano, że spożywanie 2,2 g miodu na kilogram masy ciała dziennie, tylko przez 2 tygodnie spowodowało wzrost ilości komórek układu odpornościowego – neutrofilów, eozynofilów oraz monocytów. Miód należy dodawać do napojów o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza, gdyż substancje o dobroczynnym działaniu zawarte w miodzie nie są odporne na działanie wysokiej temperatury.

