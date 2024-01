Groźny wypadek na drodze S8 pod Wrocławiem: Kierowca BMW uwięziony w pojeździe. Uwaga na utrudnienia. Zobaczcie zdjęcia z akcji ratunkowej

Wiadomo, jak doszło do wypadku na S8 pod Wrocławiem

Kierowca BMW uwięziony w aucie po wypadku na S8 ma połamane kończyny

Według naszego reportera, który był obecny na miejscu wypadku, mężczyzna został uwięziony w pojeździe. Na szczęście, udało się go wydostać. Ratownicy przewieźli go do szpitala z licznymi obrażeniami ciała, w tym połamanymi kończynami. Mimo to, był przytomny.