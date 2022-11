Gminne mieszkania na sprzedaż we Wrocławiu. Oferty ze ścisłego centrum i z elitarnego Sępolna

Gmina Wrocław w październiku i listopadzie znów przygotowała kilkanaście mieszkań ze swojego zasobu na sprzedaż. Oczywiście "przygotowała" w sensie formalnym, bo wiele z oferowanych mieszkań, przygotowanych wcale nie jest, raczej wymaga gruntownych remontów. Mimo to ceny za metr kwadratowy wahają się od ok. 8 do blisko 12 tys. złotych. Zachęcające do kupna mogą być lokalizacje. Np. ścisłe centrum, jak okolice Rynku - ul. Gepperta czy Kotlarska albo, uważane za elitarne, Sępolno. Co ciekawe oferty mocno zrujnowanych mieszkań na Sępolnie to w jednym przypadku nieco ponad 8000 zł za metr kwadratowy, a w drugim - mieszkanie w bezpośredniej bliskości nowej willi Jacka Sutryka - trzeba zapłacić aż 8500 zł za lokal w fatalnym stanie, do generalnego remontu. Przypomnijmy, że prezydent Wrocławia za swój dom z ogrodowym basenem zapłacił ok. 6600 zł. Jakie jeszcze oferty można znaleźć wśród mieszkań wystawionych przez gminę do licytacji? Zobaczcie w galerii, przypominamy, że podane ceny to kwoty, od których zaczyna się licytacja. Przejdź dalej przy pomocy strzałek lub gestów na ekranie smartfona.

Gmina Wrocław