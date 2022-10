Głogowska Szeptucha: Mój dar jest też dla mnie przekleństwem

W Głogowie mieszka kobieta, która twierdzi, że ma dar i nazywa samą siebie Szeptuchą. Choć w dzisiejszych czasach ludzie nie wierzą w zabobony i niekonwencjonalne sposoby uzdrawiania, to zainteresowanie jej pomocą wcale nie jest małe. Zgłaszają się do niej ludzie z całej Polski.

Kim jest Szeptucha, Wolfini, Strażniczka Światów?

Mówi o sobie Szeptucha, Wolfinia, albo Strażniczka Światów. Twierdzi, że ma na sobie piętno śmierci i piętno strażnika. Pomaga tym, których jak ciężki plecak „przygniata” ciężar przyklejonych do nich obcych dusz. A to najzwyklejsze, ludzkie choroby. Robi to poprzez modlitwę.

Maria to ponad 40-letnia, pogodna kobieta. Wyjaśnia, że jej wyjątkowość zaczęła się w chwili jej narodzin, gdy jej mama doświadczyła śmierci klinicznej.