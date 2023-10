Drewno opałowe prosto z lasu. Zobacz na filmie jak je legalnie nabyć

Gotowe do wywozu drewno opałowe jest przygotowane kosztem nadleśnictwa i oznaczone symbolem S4. Można je kupić w biurze nadleśnictwa lub w kancelarii leśniczego w wyznaczone dni tygodnia. Sprzedaż detaliczna odbywa się tylko na podstawie gotówkowej zapłaty przed wydaniem drewna z lasu.

Samowyrób drewna opałowego polega na pozyskaniu go w systemie PKN (pozyskanie kosztem i staraniem nabywcy). Jest to najtańszy sposób zaopatrzenia się w drewno. W tym celu należy zgłosić się do miejscowego leśniczego, który wyznaczy miejsce i rodzaj drewna do samowyrobu (najczęściej drobnicy: gałęzi i trzebionki opałowej), przeszkoli z zasad bhp, ustali zasady przygotowania drewna i wystawi pisemne zezwolenie na wyrób.

Kupić drewno opałowe od leśniczego mogą zarówno osoby fizyczne, jak i firmy prowadzące działalność gospodarczą związaną z przerobem drewna. Jednak dla klientów detalicznych każde nadleśnictwo posiada określoną pulę drewna przeznaczoną do zaopatrzenia w drewno opałowe lokalnego rynku. Ponadto, aby kupić drewno opałowe, trzeba spełnić warunki określone w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku, m.in. nie być właścicielem nieruchomości rolnej lub leśnej o powierzchni większej niż 0,5 ha.