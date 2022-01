Czy w Twierdzy Kłodzko Niemcy ukryli skarb? Interesowała się nią bezpieka

ZOBACZ STARE ZDJĘCIA TWIERDZY KŁODZKO:

Protokół z 6 sierpnia został sporządzony w biurze Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego w Kłodzku przez Józefa Bajserowicza. Pełnił on funkcję inspektora Głównego Inspektoratu Specjalnej Akcji Likwidacyjnej Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Ze wstępu do dokumentu dowiadujemy się, że dotyczy sprawy komisyjnego przeprowadzenia prac mających na celu odkrycie mienia poniemieckiego w obrębie Twierdzy Kłodzkiej.

Prace poszukiwawcze rozpoczęto 30 lipca 1947 roku. Poza wspomnianym już Józefem Bajserowiczem, przewodniczył im przedstawiciel Dowództwa Okręgu Wojskowego nr IV z siedzibą we Wrocławiu - kpt. Józef Niewęgłowski. Poza tym dorywczo w poszukiwaniach brali udział przedstawiciele: wojska, prokuratury, sądu, muzeum oraz miejscowi przewodnicy. Badania twierdzy oraz wejść do jej podziemi, prowadzono przez sześć dni. Z protokołu dowiadujemy się, że członkowie ekipy poszukiwawczej odnaleźli wejście do muzeum w podziemiach bastionu „Niuton” i natrafili tam na ślady przechowywanych zbiorów miejscowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej całkowicie zdemolowanego i zrabowanego.