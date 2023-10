Czy to dobry czas na zakup nowego auta? Ekspert wyjaśnia

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja nabywców aut, jeśli pod uwagę weźmiemy stopę WIBOR. Spadła ona od szczytu z listopada ub.r. (7,6% - WIBOR 3 mies.) już o niemal 2 pkt. proc. do 5,72% (odczyt z 05.10.23). Taka obniżka spowodowała rzeczywisty spadek raty za średniej klasy nowe auto w sumie już o 135 zł netto – wynika z symulacji Carsmile. W przypadku droższych aut może to być 226 zł netto.

Korzystna sytuacja dla nabywców samochodów

Uwaga na walutę

To małe „eldorado” dla nabywców, którzy do tej pory musieli mierzyć z pustkami w salonach (2021 i 2022 rok), a także ogromnymi podwyżkami cen (trwają od dłuższego czasu), może się jednak dość szybko skończyć. Powodem może być taniejący złoty.

Po wrześniowej decyzji RPP złoty stracił względem euro 5% i choć potem odrobił część strat, to nasza waluta pozostaje wyraźnie słabsza niż przed rozpoczęciem cyklu obniżek stóp przez RPP. W stosunku dolara złoty osłabił się w ostatnich 3 miesiącach o 10%. Powoduje to, że zakup i sprowadzenie auta do Polski jest dla importera dużo droższe dla niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Słabe dane dotyczące rejestracji pojazdów>

Dilerzy starają się zachęcić klientów do zakupu, ponieważ dane o rejestracjach w tym roku prezentują się bardzo słabo. Średnia miesięczna liczba nowych rejestracji w tym roku to 39 tys. vs 52 tys. w 2019 roku. I choć względem roku 2022 widzimy wzrost sprzedaży, to w rzeczywistości rynek jest bardzo daleko od poziomów sprzed pandemii.