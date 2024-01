Czy będzie zakaz ogrzewania gazem? Odpowiedź na to pytanie interesuje wielu Polaków

Co zakłada dyrektywa budynkowa? Szykują się kluczowe zmiany

Podkreślmy raz jeszcze. Celem dyrektywy EPBD jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez budynki w całej UE. Jest to słuszne założenie, patrząc na dane Komisji Europejskiej: według szacunków budynki odpowiadają za 36 procent emisji gazów cieplarnianych i aż 40 proc. zużycia energii. Zmiany w dyrektywie mają poprawić jakoś życia mieszkańców oraz obniżyć ich rachunki za energię. W takiej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie kilku istotnych zmian. Najważniejsze to:

Co z zakazem ogrzewania domów gazem?

Ogrzewanie domu gazem – do kiedy spodziewane zakazy?

Z dostępnych informacji wynika zatem, że dla Polski ważne są dwie daty. Pierwsza to 2025 r., kiedy to właściciele domów nie będą mogli skorzystać z dofinansowania do wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy, chyba że wraz z kotłem zostanie zainstalowana także pompa ciepła. I druga istotna data to 2030 r., kiedy to w budynkach nowopowstałych bądź zmodernizowanych zacznie obowiązywać zakaz stosowania samoistnych kotłów gazowych. W dalszym ciągu będą jednak mogły być montowane systemy hybrydowe, czyli jak już wcześniej wspomnieliśmy – łączące kocioł z innym źródłem OZE.