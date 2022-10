Co się stało z moją klasą? Ania Purowska została pisarką, a jej najnowsza książka miała przedwczoraj swoją premierę (WYWIAD)

Aniu, kim chciałaś zostać, gdy byłaś małą dziewczynką?

Nie miałam sprecyzowanych planów i marzeń, kiedy byłam dzieckiem. Na pewno pisanie było mi bliskie, bo od najmłodszych lat notowałam, prowadziłam pamiętniki i pisałam listy, ale nie pamiętam, żebym chciała konkretnie kimś zostać.

Na jakie studia zdecydowałaś się po skończeniu ogólniaka?

Po szkole średniej studiowałam muzykologię i miałam rok przygody z psychologią, ale to totalnie nie wyszło, a muzykologia była związana z moimi pasjami. Skończyłam szkołę muzyczną i grałam w orkiestrze.

To skąd pojawił się w Twoim życiu pomysł na to, żeby pisać?

To była taka wewnętrzna potrzeba. Czułam, że muszę dokonać jakiegoś ważnego wyboru. Nie pamiętam, żeby to wiązało się z jakimś konkretnym momentem w moim życiu. Myślę, że przez lata toczyło się to we mnie z krwią i były nawet takie chwile, kiedy starałam się te myśli odrzucić. Chciałam zajmować się czymś innym, czymś "normalnym", bo moje zajęcie nie uchodzi przecież za zwyczajne. To nie jest taka praca, do której idzie się rano i wraca o 16, więc próbowałam być "od linijki", robić coś "co należy". Miałam pracę na etacie, ale nie bardzo się w niej odnajdywałam. To, co ciągle było we mnie, to pisanie.