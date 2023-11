Ciężki wypadek na DK8. Samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na DK8 w Jordanowie Śląskim

AKTUALIZACJA

Godz. 14.45

Droga Krajowa nr. 8 pod Jordanowem Śląskim jest wciąż zablokowana. Karol Bedka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sugeruje kierowcom przemieszczanie się objazdem przez miasto.

Godz. 13.49

Do wypadku doszło na 92 kilometrze DK8 w Jordanowie Śląskim. Jak ustaliła policja, kierowca samochodu osobowego marki Nissan, jadący w kierunku Kłodzka, z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni i wjechał w samochód ciężarowy. W wyniku zdarzenia kierowca ciężarówki uderzył w osobową toyotę.

Według informacji, które przekazał mł. asp. Rafał Jarząb z KMP we Wrocławiu, kierowca nissana został przewieziony do szpitala. Jego stan jest ciężki. Do wrocławskiej placówki medycznej został również przetransportowany kierowca toyoty. Na szczęście nie odniósł on poważnych obrażeń.

W tym miejscu tworzą się korki: