Buspas na Jagodnie we Wrocławiu zlikwidowany. Uważajmy jednak, bo w niektórych miejscach wcale nie zniknął [ZDJĘCIA]

"Bardzo dobra decyzja", "Jeśli to prawda, to rewelacja", "Teraz dwa pasy będą stały", "I tak to niczego nie zmieni" - jak widać, komentarze o likwidacji buspasa na jednym z forów internetowych Jagodna są podzielone. Ustalenia dotyczące ul. Buforowej jednak już zapadły: mieszkańcy mają teraz do dyspozycji dwa pasy na krótkim odcinku, a urzędnicy podali oficjalny powód tej decyzji.