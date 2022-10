Skrzyżowanie na Popowicach we Wrocławiu gotowe. Wraca ruch, kierowcy odetchną

W sobotę (8 października) przez skrzyżowanie Popowickiej i Wejherowskiej znów pojadą samochody. Właśnie zakończył się jego remont.

- To drugi etap budowy torów tramwajowych na wrocławskie Popowice. Naszym celem było włączenie do ruchu samochodowego oraz połączenie szybkich sieci podziemnych, które biegną wzdłuż trasy i to nam się udało. Skrzyżowanie lekko zmieniło swoją geometrię. Ruch ma odbywać się tam płynniej niż przed zmianami – mówi Bartosz Nowak z Wrocławskich Inwestycji.