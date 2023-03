Bociany wracają do Polski. Można je śledzić za pomocą GPS! Mają opóźnienie?

Ostatnio w ogólnopolskich mediach pojawiła się informacja o dużym opóźnieniu w przelotach bocianów do Europy. Doszukiwano się w tym różnych przyczyn, także zmian klimatu.

- Spokojnie! Nie ma żadnego opóźnienia! Bociany już wracają do swoich gniazd! Około 6 marca Liban minęło 110 tysięcy tych ptaków. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu będą siadać na gniazdach, a w niektórych częściach Polski są już pierwsze pary – mówi dr Ireneusz Kaługa dodając, że trzeba im dać czas, bo mają do pokonania tysiące kilometrów i trochę pogodowych przeszkód. Główna fala przyleci do 10 kwietnia.