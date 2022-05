Awantura w Mysłakowicach. Kobieta wpadła w szał. Kopała samochód, waliła pięściami w maskę i krzyczała na kierowcę (ZDJĘCIA, FILM)

Jechałem przepisowo nie szalałem ponieważ jechała ze mną moja mama. Dwa samochody zdążyły przejechać zanim ja dojechałem do mostu, ale ostatni samochód - kierującą samochód kobieta - wjechała w tym samym momencie co ja i zaczęła się awanturować. Mężczyzna która jechał z nią też wysiadł i otworzył mi drzwi jednak udało mi się je wyszarpać i zamknąć po czym odpuścił możliwe że zobaczył kamerę. A kobieta kontynuowała swój spektakl uderzała pięściami w maskę krzyczała wyzywała kopnęła w zderzak po czym jak już odjeżdżałem również kopnęła w tylny błotnik. Z samochodem nic się nie stało jedyne co to ja straciłem nerwy i adrenalina mi skoczyła a moja mama się przestraszyła. - informuje kierowca, który zamieścił nagranie w Internecie.