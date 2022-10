56 lat temu przypadkowo odkryto Jaskinię Niedźwiedzia w Kletnie

Zdziwienie, strach, ciekawość. W głowach pracowników kamieniołomu kotłują się różne myśli. Co się wydarzyło? Gdzie jest urobek? Dlaczego tak mało skały odpadło? Co to za kości, czyje? Co to za dziura? Zwycięża ciekawość, do otworu zagląda wiertacz strzałowy Roman Kińczyk wraz z więźniem - pracującym w kamieniołomie. Widok takiej ilości kości kojarzy się ze zbiorową mogiłą. Trzeba zawiadomić Dyrekcję Strońskich Zakładów Kamienia Budowlanego i Milicję.

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie odkryta przypadkowo 56 lat temu!



Jednym z pierwszych, którzy weszli do jaskini był Prof. Wojciech Ciężkowski, dzięki któremu mamy poukładany ten ciąg zdarzeń: