Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie potrzebuje 26 milionów! Zobaczycie znacznie więcej niż obecnie.

- Obecnie trwają pracę nad udostępnieniem nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej, w tym największej Sali Mastodonta - mówi Lech Kawecki, zastępca burmistrza miasta i gminy Stronie Śląskie. - Mamy pełną dokumentację i staramy się teraz o środki, na których zdobycie są realne szanse. To około 20 milionów zł netto. Myślę, że do roku 2024 lub najdalej 2025 jesteśmy w stanie oddać do użytku tę inwestycję. Same prace będą bezpieczne dla jaskini a w trakcie ich realizacji naukowcy podejmą działania badawcze. Nowa trasa będzie miała ok 1 km długości. Obecnie turyści poruszają się na trasie o długości ok 500 m - dodaje.