Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Zobacz miejsca niedostępne dla turystów. Niesamowite zdjęcia! Dawid Sarysz

Dolnośląska Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie (gmina Stronie Śląskie, powiat Kłodzko) należy niewątpliwie do jednej z najpiękniejszych w Europie. Bogata szata naciekowa przyciąga co roku około 80 tysięcy turystów. To, co może zobaczyć przeciętny odwiedzający, jest jednak tylko niewielkim fragmentem ogromnych przestrzeni niedostępnych dla większości osób. Pokażemy Wam dzisiaj niesamowite zdjęcia tych miejsc.