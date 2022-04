20 najciekawszych atrakcji turystycznych na Dolnym Śląsku na majówkę. Turystyczna Trzynastka zaprasza Dawid Sarysz

Wielu z nas nie planuje nadchodzącej majówki w domu, chyba, że ze znajomymi czy rodziną przy grillu w przydomowym ogródku. Bardzo dobrze, to już polska tradycja. Warto jednak wybrać się na jednodniowy nawet wypad do jednej z licznych atrakcji Dolnego Śląska. Przedstawiamy 20 najciekawszych atrakcji turystycznych na Dolnym Śląsku funkcjonujących w ramach tzw. Turystycznej Trzynastki. To idealny pomysł na majówkę.