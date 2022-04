2 maja ZUS otwarty. Kto z emerytów i rencistów dostanie list z ZUS? Rodzinny Kapitał Opiekuńczy po ukraińsku

2 maja ZUS zaprasza klientów

- Wprawdzie w poniedziałek 2 maja pracujemy, ale nieco krócej. Zwykle nasze sale obsługi klientów są otwarte w poniedziałki aż do 18.00, jednak 2 maja czekamy na klientów tylko do 15.00 – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Kto dostanie list z ZUS?

Waloryzacja

W marcu tego roku zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe 8,5 milionów osób pobierających je z ZUS. Chodzi między innymi o emerytury, renty, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła od 1 marca do kwoty 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256,44 zł.