17 wilków w Górach Sowich. Co zrobić gdy spotkasz je na drodze?

Wataha wilków z młodymi w Nadleśnictwie Wałbrzych

Wilki już nas przyzwyczaiły do swojej obecności na terenie powiatu kłodzkiego. Choć trudno je spotkać, bo są płochliwe i unikając kontaktu z człowiekiem to wiele informacji z różnych części kłodczyzny, na przełomie ostatnich lat, pokazuje, że te niezwykłe zwierzęta, pod ochroną, czują się u nas bardzo dobrze.

W 2019 roku o wilkach zrobiło się głośno. Zagryzły 26 danieli w gminie Szczytna!

Atak wilków w Słoszowie (gm. Szczytna)! Samica i jej pięcioro młodych zagryzło 17 danieli. Straty szacuje się na około 20 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło w czwartek (14 lutego). Kolejny atak miał…

Populacja wilków w Polsce stale wzrasta, ponieważ są one od lat pod ochroną i mają dobry dostęp do pożywienia. W Górach Swoich kilka set sztuk samych muflonów to nie lada gradka dla wilczego apetytu. Wilki polują również na dziki, sarny i jelenie.