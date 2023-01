Atrakcje turystyczne w Nowej Rudzie. Góry Sowie, górnicy, piękna architektura i pyszna kawa Dawid Sarysz

Miasto, które jest położone w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim, to miejsce niezwykłe. Pełne historii, tradycji, ciekawych zakątków, wspaniałej przedwojennej architektury, pięknych plenerów otaczających je Gór Sowich, smaków. Onegdaj miasto górnicze zbrukane potem ciężkiej pracy. Dzisiaj można dostrzec echa tamtej przeszłości, lecz Nowa Ruda pięknieje i zmienia się z roku na rok. Każdy, kto odwiedza to pogórnicze miasto, na pewno zatrzyma wiele wspomnień i chętnie będzie tutaj wracać. Przekonajcie się, czym może was zaskoczyć ten region!