Złoty pociąg, Kościół Pokoju i muzeum papiernictwa w miniaturze? Park Zabytków Dolnego Śląska idealny na święta Justyna Orlik

Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska mieści się w Kowarach i to jedyna taka atrakcja w regionie. Każdy, kto odwiedzi to miejsca będzie miał możliwość zobaczyć z bliska największe perełki architektoniczne: pałace, zamki, starówki miast w zminiaturyzowanej formie, ale za to wszystkie naraz. Ile trzeba zapłacić za taką przyjemność i jakie atrakcje na nas czekają?