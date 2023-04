Zespół lekarzy Oddziału Urologicznego w legnickim szpitalu złożył wypowiedzenie. Szpital im nie płaci. AKTUALIZACJA: Jest komentarz szpitala

Dzisiaj 26 kwietnia głos w sprawie zabrał WSS w Legnicy publikując komunikat prasowy, według którego złożone przez spółkę JUMO wypowiedzenie jest nieważne. Umowa łącząca szpital ze spółką została zawarta na czas określony do 2026 roku. Rozwiązanie umowy przez spółkę jest możliwe wyłącznie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zespół lekarzy Oddziału Urologicznego w legnickim szpitalu złożył wypowiedzenie

Igal Mor, kierujący Oddziałem Urologicznym w legnickim szpitalu, informuje, że zespół jego specjalistów będzie świadczył usługi do końca kwietnia. Wstrzymuje się przyjęcia na oddział, a wykonuje jedynie operacje konieczne. Obecnie na oddziale przebywa 16 pacjentów. Lekarz obiecał, że pacjenci w Legnicy nie zostaną bez opieki.

Zapewnię pacjentom miejsca w innych ośrodkach, którymi dysponuję. Zajmiemy się nawet kwestiami transportowymi - oświadczył dziennikarzom Igal Mor.

Igal Mor jest m.in. dyrektorem prywatnego Szpitala Specjalistycznego im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach oraz współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym Szpitala Mazovia w Warszawie.

Powodem zaistniałej sytuacji jest zachowanie dyrekcji szpitala, która wstrzymała wypłaty wynagrodzenia. Chodzi o ponad 250 tys. zł. miesięcznie. Spółka nie dostała wypłaty za luty ani marzec. Igal Mor zdecydował się złożyć wypowiedzenie. Co na to dyrektor szpitala Anna Płotnicka-Mieloch? Kontakt z nią jest niemożliwy, ponieważ przebywa na urlopie za granicą. Z kolei rzecznik prasowy szpitala odmówił komentarza, zapowiadając, że również on składa wypowiedzenie. Nie jest tajemnicą, że szpital tonie w długach.