Wysypisko w Jaworze, choć nielegalne i niebezpieczne nadal istnieje. Prokurator wyjaśnia. Zobacz film

- W ocenie prokuratury te nieprawidłowości pozostawały w bezpośrednim związku z przyczyną powstania pożaru. O wszystkich tych nieprawidłowościach wiedział prezes tejże spółki. Po skierowaniu przez prokuraturę Aktu Oskarżenia do sądu, Sąd Rejonowy w Jaworze orzekł o winie. Oskarżony został skazał za popełniony przez niego, w zakresie czynu pierwszego na karę 2 lat pozbawienia wolności, w zakresie kolejnych czynów na karę jednego roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczenie to zostało zaskarżone zarówno przez prokuratora w części dotyczącej orzeczenia, jak również przez obrońców oskarżonego, którzy domagali się jego uniewinnienia. Sąd Odwoławczy co do zasady postanowił o oddaleniu apelacji obrońców. Jeżeli chodzi o apelację prokuratora, uwzględnił ją w części i orzekł karę łączną w stosunku do oskarżonego w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności- mówi zastępca Prokuratora Okręgowego Arkadiusz Kulik